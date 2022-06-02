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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 2 червня

Сьогодні 08:54 175 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 2 червня

Джерело - Чемпіон.

Розпочалася дев’яносто дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. 

На Волинському та Поліському напрямках триває переоснащення окремих підрозділів збройних сил республіки білорусь сучасними зразками озброєння та військової техніки. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни. 

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Триває доукомплектування озброєнням та військовою технікою підрозділів противника, які зазнали втрат під час бойових дій на території України.

З території російської федерації ворог обстріляв з мінометів населені пункти Середина-Буда, Прогрес Сумської області та Леонівка Чернігівської області.

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. З метою зниження наступального потенціалу наших військ здійснив обстріли позицій Сил оборони із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Михайлівка, Прудянка та Верхній Салтів.

На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог зосередив на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька, Вірнопілля та Долина.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. 

На Лиманському напрямку ворог вів бойові дії у напрямку населеного пункту Райгородок, зазнав втрат та відійшов.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк. За підтримки вогню мінометів проводив штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка, успіху не має. 

На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Комишуваха з метою взяття під контроль міста, має частковий успіх, бої тривають. Вів штурм у напрямках населених пунктів Нагірне та Білогорівка, у результаті завданого вогневого нашими підрозділами ураження відійшов. 

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Обстрілював українські війська з артилерії та мінометів в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Успенівка, Вугледар, Новосілка і Оріхів. 

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує інженерне обладнання зайнятих рубежів. Здійснює поповнення запасів. 

На Південнобузькому напрямку окупанти збільшили кількість обстрілів наших позицій. Також обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Шевченкове, Трудолюбівка, Луч, Степова Долина та Широке. Ворог завдав авіаційних ударів вертольотами Мі-24 в районах Новогригорівки та Олександрівки.

Російські окупанти, щоб виправдати руйнування ними цивільних об’єктів, продовжують інформаційні вкиди про нібито розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та дитячих садках.

На Бессарабському напрямку суттєвих змін в діяльності підрозділів  противника не відзначено.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту російської федерації продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку. Противник продовжує здійснювати заходи з блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

Противник продовжує використовувати мережу цивільних лікувальних закладів на тимчасово окупованих територіях для лікування поранених.  

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито тринадцять атак ворога, знищено два танки, шість артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та чотири ворожих автомобілі. Підрозділи протиповітряної оборони збили сім БПлА типу “Орлан-10”. 

Безпілотні літальні апарати ворог продовжує втрачати на всіх напрямках. Противник вже задіює безпілотники навіть МЧС російської федерації.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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