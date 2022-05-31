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Українка виграла два «золота» на Кубку світу з веслування

Сьогодні 16:55 148 0
Українка виграла два «золота» на Кубку світу з веслування

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Бабак зробила переможний дубль на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное, що відбувся у столиці Чехії. 

Наша веслувальниця завоювала дві золоті нагороди у каное-одиночці на дистанціях  3,4 км та 15,4 км,

Ще одну медаль принесла Україні каноїстка Катерина Безнюк. Вона стала другою у змаганнях на 15,4 км.

Також медаль виборов Роман Григоренко. Наш спортсмен завоював "бронзу" в чоловічій каное-одиночці серед юніорів на короткій дистанції.

Раніше Лузан виграла друге золото на етапі Кубка світу з веслування.

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