Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Бабак зробила переможний дубль на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное, що відбувся у столиці Чехії.

Наша веслувальниця завоювала дві золоті нагороди у каное-одиночці на дистанціях 3,4 км та 15,4 км,

Ще одну медаль принесла Україні каноїстка Катерина Безнюк. Вона стала другою у змаганнях на 15,4 км.

Також медаль виборов Роман Григоренко. Наш спортсмен завоював "бронзу" в чоловічій каное-одиночці серед юніорів на короткій дистанції.

Раніше Лузан виграла друге золото на етапі Кубка світу з веслування.