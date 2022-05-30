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Костевич та Омельчук виграли срібло на етапі Кубка світу

Сьогодні 15:15 75 0
Перші медалі для збірної України
Костевич та Омельчук виграли срібло на етапі Кубка світу
#Костевич, #Омельчук

Джерело - ukrinform.ua.

Збірна України здобула перші медалі на етапі Кубка світу з кульової та стендової стрільби, що відбувається в Азербайджані.

У стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів серед змішаних пар український дует Олена Костевич та Олег Омельчук вибороли срібло.

У фіналі Костевич та Омельчук поступилися міксту з Греції Анні Коракакі та Діонисіосу Коракакісу.

Відзначимо, що у  матчі за "бронзу" українці Юлія та Павло Коростильові програли сербам Зорані Арунович та Даміру Мікечу.

Нагадаємо, Костевич здобула золото ЧЄ у стрільбі з пневматичного пістолета.

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