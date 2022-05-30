Новиков виборов бронзу на World's Strongest Man 2022

Олексій встановив світовий рекорд в одній із вправ

Джерело - Чемпіон.

Український стронгмен Олексій Новіков посів третє місце на турнірі World’s Strongest Man-2022.

За підсумками шести дисциплін 26-річний Новіков набрав 43 очки і встановив новий світовий рекорд у вправі Штанга Флінтстоуна, піднявши вагу 246 кг.

Переможцем World’s Strongest Man-2022 став британець Том Столтман (53,5 очка), який виграв змагання вдруге поспіль. Друге місце посів американець Мартінс Ліціс (43 очки), який випередив українця за додатковими показниками. бронзу на турнірі World’s Strongest Man у США.

Раніше Новіков здобув титул найсильнішої людини Європи.