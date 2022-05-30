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Російські окупанти вбили бабусю української призерки ЧЄ з легкої атлетики

Сьогодні 13:44 193 0
Війна принесла особисті втрати у родині Ольги Ляхової
Російські окупанти вбили бабусю української призерки ЧЄ з легкої атлетики
#Ольга Ляхова

Джерело - suspilne.media.

Дворазова призерка чемпіонатів Європи з легкої атлетики Ольга Ляхова втратила бабусю через вторгнення російських окупантів.

Про це розповіла сама спортсменка у коментарі Суспільне Спорт.

"Коли Рубіжне тільки почали обстрілювати, то було дуже страшно, бо там була моя бабуся. На початку війни вона ще була жива, але потім, коли почались усі ці обстріли…

У її будинок також потрапив снаряд. Вона померла там. Це було дуже важко, бо ми навіть не могли приїхати та допомогти їй. З нею не було зв’язку протягом десяти днів.

Це був дуже важкий момент для всієї нашої родини, бо ми хотіли її ще давно перевезти, але вона всіляко пручалась. Вона була сильно прив’язана до того місця і не хотіла їхати.

Потім у неї вже й здоров’я не було такого, аби виїжджати, тож за нею доглядала сусідка. Але коли почались обстріли, то сусідка постійно сиділа в підвалі.

Я не знаю, як пройшли останні дні бабусі. В один день сусідка подзвонила нам буквально на одну хвилину та сказала, що бабуся померла, і після цього швидко побігла назад у підвал.

Бабусю ще дуже довго не могли поховати. Було важко усвідомлювати, що вона там одна лежить. Слава Богу, що сусіди поховали її у дворі.

Місце, де я народилась, фактично вже зрівнюють із землею. Я навіть не знаю, як це описати", – розповіла Ляхова.

Важливо: Ляхова: російські солдати вбили людей у Бучі лише заради розваги

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