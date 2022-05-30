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Заряджай на IEM Dallas 2022! Які зміни відбулися напередодні турніру?

Сьогодні 12:11 77 0
Заряджай на IEM Dallas 2022! Які зміни відбулися напередодні турніру?

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 травня в США стартує IEM Dallas 2022, у якому 16 команд розіграють $250 тис.

Результати чемпіонату обіцяють бути непередбачуваними, оскільки напередодні відбулися одразу кілька замін, а також деякі команди цілим складом не братимуть участь цього разу. Турнір пропустять Heroic, Entropic, капітан Ninjas in Pijamas, а також тренер Astralis.

На жаль, NAVI також не візьмуть участь у IEM Dallas 2022. Організатори чемпіонату повідомили, що команда зіштовхнулася з візовими проблемами. При цьому вболівальники зазначають, що майже кожен міжнародний турнір у США – це ціла пригода з візами.

Враховуючи всі зміни, що відбулися перед турніром, можливо, учасникам вдасться проявити себе найкращим чином і відразу після IEM Dallas 2022 ми обговорюватимемо нових зірок кіберспорту.

Зробити власний прогноз на результати IEM Dallas 2022, а також додати драйву до перегляду турніру можна на платформі Parimatch. Заряджай на IEM Dallas 2022!

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