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Конотоп стала срібною призеркою чемпіонату Європи

Вчора 23:25 151 0
Конотоп стала срібною призеркою чемпіонату Європи
#Каміла Конотоп

Джерело - Чемпіон.

Українка Каміла Конотоп виграла срібну медаль чемпіонату Європи з важкої атлетики, що відбувається у Тирані.

Вона виступає у ваговій категорії до 55 кг.

У ривку Каміла посіла друге місце із результатом 94 кг. У поштовху українка підняла 113 кг та здобула мале золото.

За сумою двоборства Конотоп підняла 207 кг і стала срібною призеркою чемпіонату Європи. Золото першості виграла представниця Албанії Евагеліа Велі (208 кг).

Інша представниця України Світлана Самуляк (198 кг) посіла четверте підсумкове місце. На початку травня вона виграла срібну медаль на юніорському чемпіонаті світу.

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