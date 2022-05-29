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Перес виграв Гран-прі Монако

Сьогодні 19:25 138 0
Перес виграв Гран-прі Монако

Джерело - Чемпіон.

Відбулася гонка у рамках етапу Формули-1 у Монако. 

Старт відклали на годину через сильний дощ.

Більша частина гонки пройшла при вологій трасі, проте фінал вже був за сухих умов.

Хаотичні перегони виграв Серхіо Перес, який стартував третім, але завдяки вдалій тактиці Ред Булла на піт-стопах зумів вийти в лідери.

У NJG-3 фінішували Карлос Сайнс та Макс Ферстаппен. Відзначимо невдачу Шарля Леклера. Пілот Феррарі стартував з поулу, але помилка та хаос Скудерії на піт-стопі відкинули Леклера на 4-е місце.

Зазначимо жахливу аварію Міка Шумахера, який не впорався з керуванням та влетів у бар'єри. У боліда відірвало задню частину, але з пілотом усе гаразд.

Результати гонки:

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