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Ломачинська здобула три медалі на чемпіонаті Європи

Сьогодні 16:39 139 0
Українка чудово виступила на змаганнях в Албанії
Ломачинська здобула три медалі на чемпіонаті Європи
#Ангеліна Ломачинська

Джерело - Чемпіон.

25-річна Ангеліна Ломачинська здобула три медалі чемпіонату Європи з важкої атлетики, який проходить у Тирані (Албанія).

Про це повідомляє пресслужба Федерації важкої атлетики України.

У ваговій категорії до 49 кг українська важкоатлетка здобула золото в ривку (80 кг), бронзу в поштовху (87 кг) і срібло в сумі двоборства (167 кг).

За підсумками двох видів чемпіонкою стала Джулія Імперіо з Італії (171 кг).

Для Ломачинської це перший такий серйозний успіх на чемпіонаті Європи серед дорослих. До цього вона здобувала титули лише на молодіжному рівні, а на минулому чемпіонаті мала тільки одну малу медаль.

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