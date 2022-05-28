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Українські шпажисти здобули дві медалі на Кубку світу

Сьогодні 21:24 199 0
Станкевич та Рейзлін досягли успіху в індивідуальному розряді
Українські шпажисти здобули дві медалі на Кубку світу
#Володимир Станкевич, #Ігор Рейзлін

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 травня, були розіграні особисті нагороди Кубка світу з фехтування на шпагах, що проходить у столиці Грузії.

Про це повідомляє пресслужба Національної федерації фехтування України.

Нашій збірній цей день приніс подвійний успіх. Володимир Станкевич вперше в кар’єрі зійшов на найвищу сходинку кубкового п’єдесталу пошани. Ігор Рейзлін, зумівши побороти не лише суперників, але травму ноги, став бронзовим призером.   

Відзначимо, що для нашого олімпійського медаліста це сьома в кар’єрі особиста нагорода на етапах Кубка світу, для Станкевича - друга після бронзи у Берні-2017, де, до речі, на п’єдесталі було одразу троє представників України - Нікішин, Станкевич та Рейзлін.

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