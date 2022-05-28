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NAVI відрахували російського капітана

Сьогодні 20:40 92 0
Кирило Boombl4 Михайлов залишає клуб
NAVI відрахували російського капітана

Джерело - Natus Vincere.

Natus Vincere розстався з капітаном складу з CS:GO Кирилом Boombl4 Михайловим.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Хто замінить Boombl4 у складі, поки що невідомо.

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну Boombl4 ніяк не висловлював свою позицію, а дружина кіберспортсмена публічно підтримувала Росії.

Boombl4 виступав за Natus Vincere із березня 2019 року. З ним команда виграла кілька LAN-турнірів, у тому числі перший мейджор в історії організації - PGL Major Stockholm 2021.

У складі NAVI залишається два російські гравці Деніс electroNic Шаріпов та Ілля Perfecto Залуцький.

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