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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 28 травня

Сьогодні 18:55 208 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 28 травня

Джерело - Чемпіон.

Триває дев’яносто четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з охорони білорусько-українського кордону, угруповання посилено підрозділами бригад внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ республіки. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів по об’єктах на території України.

З метою забезпечення посиленого адміністративно-поліцейського та контррозвідувального режимів в республіці білорусь до 31 серпня 2022 року вводяться тимчасові обмеження на в’їзд та перебування у прикордонних з Україною Брагінському, Лоївському та Хойницькому районах Гомельської області.

На Сіверському напрямку для недопущення перекидання наших військ на інші загрозливі напрямки противник утримує війська на ділянці російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях. Ворог здійснює ротацію частини  підрозділів та удосконалює інженерне обладнання районів зосередження.

Ворог чотири рази обстрілював з мінометів позиції підрозділів прикордонної служби в районах населених пунктів Середина Буда, Старі Вирки та Зноб-Трубічевська. Крім того, літак оперативно-тактичної авіації з повітряного простору Курської області завдав ракетного удару по цивільному промисловому об’єкту  на території Сумської області. 

З метою уточнення положення наших військ противник вів повітряну розвідку за допомогою БпЛА у Чернігівській та Сумській областях.

На Харківському напрямку ворожі підрозділи зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні подальшого просування наших військ, триває інженерне обладнання позицій у районі західніше населеного пункту Козача Лопань.

На Слов’янському напрямку угруповання військ противника вживає заходів для поновлення наступу на окремих напрямках. Ворог продовжує перекидання залізницею озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів з території російської федерації в район Куп’янська Харківської області.

Після проведення дорозвідки безпілотними авіаційними комплексами обстріляв з артилерії позиції наших військ у районах населених пунктів Нова Дмитровка, Велика Комишуваха, Довгеньке, Діброва та завдав авіаційного удару вертольотами у районі населеного пункту Довгеньке. 

За підтримки артилерії ворог намагався розвинути наступальні дії в районі населеного пункту Пасіка, успіху не мав, відійшов.

На Донецькому напрямку агресор веде активні бойові дії на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському напрямках. Основна мета – оточення наших військ у районах міст Лисичанськ і Сєверодонецьк та вихід на адміністративний кордон Луганської області. 

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи закріплюються на захоплених рубежах у населеному пункті Лиман. Літаки штурмової авіації завдали три авіаційних удари у районі населеного пункту Діброва.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії, вів наступ у напрямку Борівського, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції. Проводить розвідку району з метою виявлення та подавлення елементів системи вогню підрозділів Сил оборони України.

На Бахмутському напрямку загарбники безуспішно намагаються покращити тактичне положення в районах населених пунктів Комишуваха і Новолуганське. Тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку противник завдавав інтенсивних артилерійських ударів уздовж всієї лінії зіткнення, бойові дії тривають. Літаки штурмової авіації завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Авдіївка, Веселе та Кам’янка.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог вів контрбатарейну боротьбу і здійснював вогневе ураження наших військ. 

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. 

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Внаслідок наступальних дій підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки Херсонської області. Бойові дії тривають. Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Прибузьке, Посад-Покровське, Благодатне, Осокорівка, Нововоронцовка, Новоолександрівка та інших. Силами зенітних ракетних систем С-300 противник продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони.

Віримо у Збройні Сили України! Разом до перемоги! 

Слава Україні!

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