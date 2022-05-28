Українці здобули дві бронзи на чемпіонаті Європи з карате

Серьогіна та Талібов здобули бронзові нагороди на ЧЄ-2022 з карат

Джерело - Чемпіон.

Українські каратисти Аніта Серьогіна та Різван Талібов здобули медалі на чемпіонаті Європи-2022, який проходить в турецькому Ґазіантепі.

Першу бронзову нагороду Україні приніс Різван Талібов. У категорії понад 84 кг він переміг словака Томаша Косу - 6:1. До цього Талібов здолав поляка Мацея Гебку (4:0), азербайджанця Асімана Гурбанли (3:0) та у близькому поєдинку - француза Мехді Філалі (7:7). Поборотися за "золото" завадила поразка у півфіналі від бельгійця Луки Кошти (0:1).

Ще одну "бронзу" у скарбничку України додала Аніта Серьогіна, яка перемогла нідерландку Лінн Шнел у категорії до 61 кг - 4:0. У попередных поэдинках Аніта здолала туркеню Мерве Чобан (1:0) та Александру Іланкович з Угорщини (6:0). Від виходу у фінал українку віддалив програш бронзовій призерці чемпіонату світу-2016, словачці Інґріді Суханковій (1:6).

Нагадаємо, Терлюга - у фіналі ЧЄ-2022 з карате.