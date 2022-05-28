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Помер видатний український фехтувальник

Сьогодні 09:26 224 0
Помер видатний український фехтувальник

Джерело - Чемпіон.

26 травня пішов з життя фехтувальник, тренер, спортивний суддя Володимир Рейзлін.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.

"Володимир Ігорович – справжній фехтувальник – представник видатної фехтувальної сім’ї. Любив і знав фехтування, завжди допомагав, тренував, судив змагання, спонсорував членів національної збірної команди та  змагання  – робив все можливе для розвитку українського фехтування. 

Володимир Ігорович привчив до фехтування своїх доньок, онуків, які представляли и продовжують представляти Україну у фехтувальному світі. Племінник Володимира Ігоровича – Ігор Рейзлін - видатний український фехтувальник, призер Олімпійських Ігор", - йдеться в повідомленні.

Прощання із Володимиром Ігоровичем відбудеться у неділю 29.05 на Байковому кладовищі (крематорій) о 12:00.

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