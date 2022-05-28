Помер видатний український фехтувальник

26 травня пішов з життя фехтувальник, тренер, спортивний суддя Володимир Рейзлін.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.

"Володимир Ігорович – справжній фехтувальник – представник видатної фехтувальної сім’ї. Любив і знав фехтування, завжди допомагав, тренував, судив змагання, спонсорував членів національної збірної команди та змагання – робив все можливе для розвитку українського фехтування.

Володимир Ігорович привчив до фехтування своїх доньок, онуків, які представляли и продовжують представляти Україну у фехтувальному світі. Племінник Володимира Ігоровича – Ігор Рейзлін - видатний український фехтувальник, призер Олімпійських Ігор", - йдеться в повідомленні.