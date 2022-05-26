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Український олімпієць став коригувальником вогню окупантів

Сьогодні 19:31 216 0
Важкоатлета було затримано в Харківській області
Український олімпієць став коригувальником вогню окупантів
#Красильников

Джерело - Glavred.info.

Український важкоатлет Геннадій Красильников був затриманий українським бійцями за коригування вогню російських окупантів.

Про це повідомляє glavred.info.

Колаборанта затримали у Чугуєві Харківської області.

Штангіст-суперважкоатлет двічі встановлював національні рекорди, один з яких досі не побитий.

Також, Красильников двічі виступав за збірну України на літніх Олімпійських іграх у 2000-у та 2004-у роках, посівши 9 і 4 місце у фінальному заліку.

Раніше одіозний колаборант отримав нагороду з рук росіянина Кремльова.

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