Важкоатлета було затримано в Харківській області

Український важкоатлет Геннадій Красильников був затриманий українським бійцями за коригування вогню російських окупантів.

Про це повідомляє glavred.info.

Колаборанта затримали у Чугуєві Харківської області.

Штангіст-суперважкоатлет двічі встановлював національні рекорди, один з яких досі не побитий.

Також, Красильников двічі виступав за збірну України на літніх Олімпійських іграх у 2000-у та 2004-у роках, посівши 9 і 4 місце у фінальному заліку.

Раніше одіозний колаборант отримав нагороду з рук росіянина Кремльова.