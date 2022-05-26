Український олімпієць став коригувальником вогню окупантів

Джерело - Glavred.info.
Український важкоатлет Геннадій Красильников був затриманий українським бійцями за коригування вогню російських окупантів.
Про це повідомляє glavred.info.
Колаборанта затримали у Чугуєві Харківської області.
Штангіст-суперважкоатлет двічі встановлював національні рекорди, один з яких досі не побитий.
Також, Красильников двічі виступав за збірну України на літніх Олімпійських іграх у 2000-у та 2004-у роках, посівши 9 і 4 місце у фінальному заліку.
Раніше одіозний колаборант отримав нагороду з рук росіянина Кремльова.