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Кабмін дозволив українським спортсменам та тренерам виїжджати за кордон

Сьогодні 21:10 249 0
Військовозобов'язані зможуть залишати Україну для участі у міжнародних змаганнях і підготовки до них
Кабмін дозволив українським спортсменам та тренерам виїжджати за кордон

Джерело - kmu.gov.ua.

Кабінет міністрів України змінив правила перетину держкордону і порядок бронювання військовозобов'язаних, дозволивши виїзд за кордон низці категорій громадян.

Про це повідомляє пресслужба КМУ.

Згідно з постановою № 615, під час дії військового стану виїзд за кордон дозволено трьом категоріям військовозобов'язаних чоловіків:

1. Водії, котрі перевозять медичні вантажі, вантажі гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб ЗСУ, інших військових формувань та населення України.

2. Залізничники.

3. Спортсмени та тренери, які беруть участь у міжнародних змаганнях або готуються до них.

Строки перебування за кордоном: для водіїв та спортсменів - 30 днів, для далекобійників - 45 днів, для залізничників - 6 місяців.

Нагадаємо на період воєнного стану чоловікам та жінкам-військовозобов’язаним, віком від 18 до 60 років, обмежено виїзд за межі України.

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