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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 25 травня

Сьогодні 19:09 148 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 25 травня

Джерело - Чемпіон.

Триває дев’яносто перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Основні зусилля противник зосереджує на ураженні угруповання Об’єднаних сил та спробах встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей. Тут ворог намагається здолати опір підрозділів, що входять до складу угруповання Об’єднаних сил, з метою створення сприятливих умов для ведення наступу. Основні зусилля противник зосередив на Бахмутському напрямку. Намагається розвинути успіх на Лиманському напрямку. Крім того, російські окупанти продовжують здійснювати активну підготовку до наступальних дій на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках, порівнюючи з минулою добою, обстановка без змін. У кінці травня цього року на полігонах у Брестській, Вітебській, Гродненській, Мінській та Могильовській областях заплановано проведення практичних дій підрозділів збройних сил республіки білорусь. За наявною інформацією, планом зазначених заходів передбачається зняття зі зберігання озброєння та військової техніки та здійснення маршів.

На Сіверському напрямку противник продовжує прикриття ділянки російського-українського кордону в Брянській та Курській областях. З метою недопущення перекидання підрозділів наших військ на інші напрямки ворог обстрілює об’єкти цивільної та військової інфраструктури у прикордонних районах. 

На Слобожанському напрямку окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив високої інтенсивності по районах зосередження наших військ. Підрозділи агресора обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Краснопілля Сумської області, а також Тернова, Руські Тишки, Довгеньке та Нова Дмитрівка Харківської області.

Ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів в районах міст Ізюм та Слов’янськ. Здійснив спроби штурмових та наступальних дій в районах Довгенького Харківської області та Богородичне Донецької області, успіху не мав, з втратами відійшов.

На Донецькому напрямку противник завдає артилерійських та авіаційних ударів в районах Лиману та Комишувахи Донецької області і Сєвєродонецьк та Новозванівка на Луганщині.

Противник здійснив спроби наступальних та штурмових дій на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках в районах населених пунктів Берестове, Липове і Ниркове, успіху не мав, відійшов на раніше зайняті рубежі.

На Авдіївському напрямку російські окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка та Піски.

Противник здійснив авіаційні удари та артилерійські обстріли в районах Мар’їнки, Микільського, Полтавки та Оріхова.

На Південнобузькому напрямку ворожі підрозділи намагалися покращити тактичне положення у напрямку Миколаєва та забезпечити вихід на адміністративні кордони Херсонської області.

Ворог обстріляв позиції наших військ та цивільну інфраструктуру в районах Новоолександрівки, Трудолюбівки, Новопавлівки, Благодатного та Посад-Покровського.

Противник продовжує зазнавати втрат особового складу та військової техніки. Регулярно надходить інформація щодо зосередження значної кількості поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації в лікувальних закладах прикордонних з Україною населених пунктів. 

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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