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Чотири українки виступлять на третьому етапі Діамантової ліги

Сьогодні 15:55 157 0
Турнір відбудеться 28 травня
Чотири українки виступлять на третьому етапі Діамантової ліги

Джерело - suspilne.media.

Третій етап найбільшого комерційного турніру з легкої атлетики Діамантової ліги відбудеться в американському місті Юджин.

Програма етапу складається з 14 дисциплін, які пройдуть упродовж одного змагального дня - у суботу, 28 травня.

Етап у Юджині стане третім поспіль для української легкоатлетки Марина Бех-Романчук. Представниця України змагатиметься у стрибках у довжину, хоча розпочинала сезон Діамантової ліги у потрійному стрибку.

Крім Бех-Романчук, на етапі у Юджині уперше виступлять українські стрибунки у висоту: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

Нагадаємо, Бех-Романчук знову стала другою на етапі Діамантової ліги.

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