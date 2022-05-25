Головне
Тріумф і сльози Зінченка: українець вчетверте виграв чемпіонат АПЛ
23.05.2022 07:04 1133
Пер: АТР хоче захистити гравців чи росію?
Вчора 23:56 389
Визначились усі чвертьфінальні пари чемпіонату світу з хокею
Вчора 22:56 974
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Вчора 22:49 16455
Названо дату проведення третього бою Альварес - Головкін
Вчора 21:55 632
Жіноча збірна України програла Румунії на старті Золотої Євроліги
Вчора 21:39 356
Красюк: Усик - людина світового масштабу
Вчора 21:09 590
Ребров: Не розумію, чому Петракова можуть звільнити
Вчора 20:10 531
Петраков: Не вдалося знайти опонента, який би підійшов нам для підготовки
Вчора 19:54 409
Калініна після Ролан Гаррос стане першою ракеткою України
Вчора 19:39 479
Прямі трансляції

Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 25 травня

Сьогодні 09:35 95 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 25 травня

Джерело - Чемпіон.

Розпочалась дев’яносто перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог активізував застосування авіації для підтримання наступу свого наземного угруповання. У зв’язку з недостатньою кількістю запасів високоточної ракетної зброї противник здійснює пошук інших способів ураження критично важливих та військових об’єктів на території України. 

На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону. Не минула загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь. 

На Сіверському напрямку ворог продовжує посилювати прикриття ділянки українсько-російського кордону, обладнує опорні пункти в прикордонних районах на території Брянської області. Окупанти продовжували артилерійські та мінометні обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури у Сумській області з території російської федерації.

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих позицій. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Рубіжне. Крім того, ворог здійснив чергову спробу ведення наступальних дій у напрямку Тернової, успіху не мав.

На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи активних дій не проводили, зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу. Зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків в районі населених пунктів Святогірськ та Довгеньке. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Байрак.

За підтримки артилерії та армійської авіації ворог безуспішно спробував взяти під контроль населений пункт Пасіка.

На Лиманському напрямку ворог активізував ведення бойових дій. За артилерійської та авіаційної підтримки веде бойові дії в районі населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, російські окупанти ведуть наступ у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в районі Комишувахи, Яковлівки і Троїцького, успіху не мав, зазнав втрат.

На Авдіївському напрямку ворог не припиняє мінометні та артилерійські обстріли позицій Сил оборони і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Оріхів та Новосілка. Застосував штурмову та армійську авіацію в районах Кам’янки, Авдіївки і Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснював обстріли підрозділів наших військ та вів контрбатарейну боротьбу. Проводив заходи інженерного забезпечення основних шляхів сполучення та мостів.

З метою ведення бойових дій та поповнення значних втрат у живій силі та техніці на території України російські окупанти формують резервні підрозділи зі складу Південного військового округу.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито дев’ять атак російських загарбників, знищено три танки, вісім артилерійських систем, вісімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, спеціальний броньований автомобіль та одну одиницю іншої автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони на зазначеному напрямку знищили шість БпЛА типу “Орлан-10” та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс “ZALA”.

Разом переможемо! Слава Україні!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 16455
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 3434
Ребров і Скрипник - претенденти на заміну Петракова у збірній України Ребров і Скрипник - претенденти на заміну Петракова у збірній України 1327
Україна мала кілька варіантів для проведення спарингів - Петраков відмовився Україна мала кілька варіантів для проведення спарингів - Петраков відмовився 1562
Не Зінченком єдиним: 8 українців стали чемпіонами в різних лігах світу Не Зінченком єдиним: 8 українців стали чемпіонами в різних лігах світу 2879
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 4200
Рекомендуємо
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15389 12
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 12652
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 26700
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 183184
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 72126 2
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 20809