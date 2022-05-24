Кохан виграв турнір у Франції

Третя нагорода для українця у 2022 році.

Український легкоатлет Михайло Кохан став переможцем на турнірі у французькому Понтуазі, змагаючись у секторі метання молота.

Успіх Кохану на турнірі у Понтуазі забезпечила перша спроба молота. Український легкоатлет метнув молот на відстань у 76.30 метрів, тоді як лише двом французьким спортсменам - Жану-Баптісту Брюкселлю та Ервену Абду вдалося подолати відмітку у 65 метрів.

На турнірі Кохан виконав усі шість успішних спроб, кожна з яких була далі 74 метрів. Конкуренти ж не змогли наблизитися до українця, і лише Брюкселлю у підсумку вдалося метнути молот далі за 70 метрів.

Метання молота

Фінал

1. Михайло Кохан (Україна) - 76.30 метрів

2. Жан-Баптіст Брюкселль (Франція) - 70.82 метри

3. Ервен Абду (Франція) - 67.64 метри

Раніше Кохан виграв золоту медаль на Кубку Європи.