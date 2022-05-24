Кохан виграв турнір у Франції

Джерело - suspilne.media.
Український легкоатлет Михайло Кохан став переможцем на турнірі у французькому Понтуазі, змагаючись у секторі метання молота.
Успіх Кохану на турнірі у Понтуазі забезпечила перша спроба молота. Український легкоатлет метнув молот на відстань у 76.30 метрів, тоді як лише двом французьким спортсменам - Жану-Баптісту Брюкселлю та Ервену Абду вдалося подолати відмітку у 65 метрів.
На турнірі Кохан виконав усі шість успішних спроб, кожна з яких була далі 74 метрів. Конкуренти ж не змогли наблизитися до українця, і лише Брюкселлю у підсумку вдалося метнути молот далі за 70 метрів.
Метання молота
Фінал
1. Михайло Кохан (Україна) - 76.30 метрів
2. Жан-Баптіст Брюкселль (Франція) - 70.82 метри
3. Ервен Абду (Франція) - 67.64 метри