Головне
Тріумф і сльози Зінченка: українець вчетверте виграв чемпіонат АПЛ
Вчора 07:04 967
Кохан виграв турнір у Франції
Сьогодні 12:41 147
УАФ планує конгрес, на якому можуть переобрати Павелка
Сьогодні 10:10 251
Суркіс запропонував провести чемпіонат України за схемою Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:56 578
Шевченко відзначився асистом у благодійному матчі зірок світового футболу
Вчора 23:57 3080
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Вчора 22:54 15442
Левандовський виграв Золоту бутсу другий сезон поспіль
Вчора 19:21 945
Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Рекордсмен Євстафій Пехлеваніді забив киянам вже на 10-й секунді матчу
Вчора 14:09 12946
Цуренко поступилась першій ракетці світу на старті Ролан Гаррос
Вчора 14:04 497
Рейтинг WTA: Вагітна Світоліна втрачає позиції
Вчора 13:52 215747
Прямі трансляції

Кохан виграв турнір у Франції

Сьогодні 12:41 147 0
Третя нагорода для українця у 2022 році.
Кохан виграв турнір у Франції
Фото - gettyimages
#Михайло Кохан

Джерело - suspilne.media.

Український легкоатлет Михайло Кохан став переможцем на турнірі у французькому Понтуазі, змагаючись у секторі метання молота.

Успіх Кохану на турнірі у Понтуазі забезпечила перша спроба молота. Український легкоатлет метнув молот на відстань у 76.30 метрів, тоді як лише двом французьким спортсменам - Жану-Баптісту Брюкселлю та Ервену Абду вдалося подолати відмітку у 65 метрів.

На турнірі Кохан виконав усі шість успішних спроб, кожна з яких була далі 74 метрів. Конкуренти ж не змогли наблизитися до українця, і лише Брюкселлю у підсумку вдалося метнути молот далі за 70 метрів.

Метання молота
Фінал
1. Михайло Кохан (Україна) - 76.30 метрів
2. Жан-Баптіст Брюкселль (Франція) - 70.82 метри
3. Ервен Абду (Франція) - 67.64 метри

Раніше Кохан виграв золоту медаль на Кубку Європи.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дикість дня. На росії 10-річний воротар відлупцював арбітра ключкою Дикість дня. На росії 10-річний воротар відлупцював арбітра ключкою 2620
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 15442
У бою з російським окупантом загинув український боксер Прудкий У бою з російським окупантом загинув український боксер Прудкий 4146
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 3679
Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ 10775
Шевченко відзначився асистом у благодійному матчі зірок світового футболу Шевченко відзначився асистом у благодійному матчі зірок світового футболу 3080
Рекомендуємо
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15384 12
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 88916 1
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 19926
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33675
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 20793
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 8075