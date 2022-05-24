Збірна України назвала склад на ЧЄ-2022

Турнір стартує 25 травня

Джерело - WKF.

У турецькому Ґазіантепі відбудеться чемпіонат Європи з карате.

Збірну України представлять 18 спортсменів: 8 жінок та 10 чоловіків.

Куміте (жінки): Катерина Крива (до 50 кг), Анжеліка Терлюга (до 55 кг), Аніта Серьогіна (до 61 кг), Галина Мельник (до 68 кг), Анастасія Степашко (понад 68 кг). Також участь у чемпіонаті, але тільки в командному турнірі, візьмуть Олександра Шолохова, Діана Шостак та Еліна Сєлємєнєва.

Куміте (чоловіки): Нікіта Філіпов (до 60 кг), Гнат Пак (до 67 кг), Станіслав Горуна (до 75 кг), Валерій Чоботар (до 84 кг), Різван Талібов (понад 84 кг). Валерій Сонних, Андрій Торошанко, Костянтин Цимбал та Андрій Заплітний виступлять лише в командному турнірі.

Ката (чоловіки): Ярослав Федоров.