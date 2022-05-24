NAVI пропустять турнір в США

NAVI не зіграють на турнірі у США

NAVI не можуть взяти участь на IEM Dallas через проблеми з візами у російських гравців команди.

Про це повідомляє IEM Dallas.

Через аналогічні проблеми турнір пропустить Entropiq.

Нагадаємо, що у складі NAVI виступають троє росіян – Денис “electronic” Шаріпов, Кирило “Boombl4” Михайлов та Ілля “Perfecto” Залуцький.

Наступними претендентами на участь у турнірі були Copenhagen Flames, але вони не змогли прийняти це запрошення.

Тому їх замінять BIG та Movistar Riders.

IEM Dallas 2022 пройде з 30 травня до 5 червня в США. Команди розіграють 250 тисяч доларів призових та рейтингові очок.

Раніше NAVI поступилися Faze у фіналі PGL Major Antwerp 2022.