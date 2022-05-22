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Українські борці здобули 11 медалей на міжнародному турнірі

Сьогодні 09:54 138 0
Багатий урожай у перший змагальний день
Українські борці здобули 11 медалей на міжнародному турнірі

Джерело - Чемпіон.

21 травня у Бухаресті були розіграні перші комплекти медалей міжнародного турніру з вільної боротьби Пірвулеску-Йорга.

У перший день змагань українські спортсмени завоювали 11 нагород: 3 золота, 3 срібла та 4 бронзи.

Перші місця посіли Владислав Абрамов (57 кг), Микита Гончаров (65 кг) та Іван Семенов (70 кг).

Срібні медалі завоювали Микита Абрамов (61 кг), Тимур Гудима (74 кг) та Олександр Мамрош (79 кг).

Володарями бронзових нагород стали Юрій Вовк (61 кг), Микита Зубаль (65 кг), Вадим Танасійчук (70 кг), Вадим Цуркан (74 кг) та Алім Мєсувєтов (79 кг).

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