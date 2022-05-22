Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 08:22 61715
Українські ветерани провели товариський матч із бійцями ЗСУ
Сьогодні 11:25 47
Українські борці здобули 11 медалей на міжнародному турнірі
Сьогодні 09:54 137
Лейпциг здолав Фрайбург і вперше виграв Кубок Німеччини
Сьогодні 08:40 202
ПСЖ знищив Мец, Ліон здолав Клермон: результати матчів 38 туру Ліги 1
Вчора 23:58 507
Аталанта без Маліновського програла Емполі, Фіорентина переграла Ювентус: результати матчів 38 туру Серії А
Вчора 23:44 835
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Вчора 23:05 12871
Матч збірної України з ДР Конго не відбудеться
Вчора 20:39 494
Караваєв: Ми не звертаємо уваги на важкий графік
Вчора 19:56 532
Козловський: Готові грати під час бомбардувань та повітряних тривог
Вчора 19:25 362
Прямі трансляції

Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 21 травня

Сьогодні 08:08 238 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 21 травня

Джерело - Чемпіон.

Розпочалась вісімдесят восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. 

Ворог продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по території нашої Держави. Збільшив інтенсивність застосування авіації з метою знищення критичної інфраструктури населених пунктів у зоні ведення активних бойових дій. 

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь посилили ведення розвідки, відзначено розгортання додаткових засобів радіоелектронної розвідки у прикордонних районах Гомельської області. Зберігається загроза заавдання з території республіки білорусь ракетних та авіаційних ударів по об’єктах на території України.

На Сіверському напрямку ворог продовжує вести обстріли населених пунктів та інфраструктурних об’єктів у Сумській та Чернігівський областях. Здійснив обстріли в районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Улиця, Бунякіне, Гірки, Грем’яч та Мурав’ї.

На Слобожанському напрямку ворог, силами окремих підрозділів зі складу  6 загальновійськової армії Західного військового округу та балтійського флоту, веде бойові дії з метою утримання займаних рубежів на Харківському напрямку та недопущення виходу наших військ на державний кордон. 

Угруповання сил противника проводить підготовку до відновлення наступу на Слов’янському напрямку. Окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке.

У Бєлгородській області противник розгорнув пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер-М”. Крім того, ворог нарощує систему матеріально-технічного забезпечення та ремонтних баз.

На Донецькому напрямку окупанти намагаються прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Ворог здійснив авіаційні удари по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Врубівка та Бахмут.

На Лиманському напрямку активних бойових дій противник не вів. Здійснив обстріли об’єктів інфраструктури в районі населених пунктів Лиман, Озерне, Закітне, Діброва та Серебрянка.

На Сєвєродонецькому напрямку, із застосуванням мінометів та ствольної артилерії, ворог обстрілює позиції Сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення, зосередив зусилля у напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Противник вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Осколонівка, Пурдівка, Щедрищеве та Смолянінове. Наступ відбито, ворог зазнав втрат та був вимушений відійти на старі позиції.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, противник намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Трипілля, Липове і Василівка, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Красногорівка.

На Курахівському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Обстрілиював Новомихайлівку та Володимирівку. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Микільське та Катериновка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався закріпитись на займаних рубежах, обстрілював позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру. 

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та заходах з інженерного обладнання позицій. Здійснював обстріли позицій Сил оборони із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. Нарощує систему протиповітряної оборони. 

На Бессарабському напрямку ситуація змін не зазнала.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито дев’ять атак ворога, знищено п’ять танків, чотири артилерійські системи, десять одиниць бойової броньованої техніки та два автомобіля противника. Підрозділи протиповітряної оброни уразили один БпЛА “Орлан-10”.

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил збили дві крилаті ракети, а ударна авіація знищила дванадцять одиниць військової техніки ворога.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! 

Слава Україні!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліверпуль - Вулвергемптон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Ліверпуль - Вулвергемптон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 3320
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 12871
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 61715
Берлусконі: "Європа повинна змусити Україну прийняти вимоги Путіна" Берлусконі: "Європа повинна змусити Україну прийняти вимоги Путіна" 2197 1
Манчестер Сіті - Астон Вілла - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Манчестер Сіті - Астон Вілла - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 8871
Астаф'єва висміяла виправдання Мілевського Астаф'єва висміяла виправдання Мілевського 1876
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 17259
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 28290 2
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 68479 5
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 15371 5
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 43204
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 7171 1