Лузан та Четверікова стали четвертими на Кубку світу

Джерело - suspilne.media.
Українські веслувальники Людмила Лузан та Анастасія Четверікова не здобули медаль на першому для себе заїзді у сезоні, що відбувся у Чехії на етапі Кубка світу.
Українки фінішували четвертими у двійці на дистанції 500 метрів.
Українки вийшли на перший для себе старт у сезоні. Востаннє вони змагалися ще у вересні на чемпіонаті світу, де здобули історичне "золото" у двійці на дистанції 500 метрів.
Кубок світу
Каное-двійка, 500 метрів
1. Китай - 1:53.64 хв
2. Куба - 1:57.31 хв
3. Угорщина - 1:59.11 хв
4. Україна (Людмила Лузан / Анастасія Четверікова) - 1:59.20 хв