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Лузан та Четверікова стали четвертими на Кубку світу

Сьогодні 13:25 108 0
Срібні призерки Олімпіади-2020 не поборолися за медаль.
Лузан та Четверікова стали четвертими на Кубку світу
#Лузан, #Четверікова

Джерело - suspilne.media.

Українські веслувальники Людмила Лузан та Анастасія Четверікова не здобули медаль на першому для себе заїзді у сезоні, що відбувся у Чехії на етапі Кубка світу.

Українки фінішували четвертими у двійці на дистанції 500 метрів.

Українки вийшли на перший для себе старт у сезоні. Востаннє вони змагалися ще у вересні на чемпіонаті світу, де здобули історичне "золото" у двійці на дистанції 500 метрів.

Кубок світу

Каное-двійка, 500 метрів

1. Китай - 1:53.64 хв
2. Куба - 1:57.31 хв
3. Угорщина - 1:59.11 хв
4. Україна (Людмила Лузан / Анастасія Четверікова) - 1:59.20 хв
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