Лузан та Четверікова стали четвертими на Кубку світу

Срібні призерки Олімпіади-2020 не поборолися за медаль.

Українські веслувальники Людмила Лузан та Анастасія Четверікова не здобули медаль на першому для себе заїзді у сезоні, що відбувся у Чехії на етапі Кубка світу.

Українки фінішували четвертими у двійці на дистанції 500 метрів.

Українки вийшли на перший для себе старт у сезоні. Востаннє вони змагалися ще у вересні на чемпіонаті світу, де здобули історичне "золото" у двійці на дистанції 500 метрів.

Кубок світу

Каное-двійка, 500 метрів

1. Китай - 1:53.64 хв

2. Куба - 1:57.31 хв

3. Угорщина - 1:59.11 хв

4. Україна (Людмила Лузан / Анастасія Четверікова) - 1:59.20 хв