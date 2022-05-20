Російської команди не буде на турнірі

Молодіжний склад Virtus.pro з CS:GO не зміг прослизнути на форум WePlay Academy League під нейтральною назвою.

Про це повідомляє WePlay Esport.

Організатори змагань WePlay Academy League вирішили запросити колектив VP.Prodigy, який фактично є юнацьким складом Virtus.pro, на турнір.

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Команду навіть замаскували під нову назву Outlaws та надали нейтральний статус, втім кіберспортивна громадськість виявила незадоволення таким рішенням. Вболівальники, експерти та інші колективи жорстко розкритикували організаторів за допуск росіян. Тож, WePlay Esports відсторонила представників країни-агресора та вибачилась перед українцями і світовим ком'юніті.

Додамо, Virtus.pro ганебно викинули з усіх змагань за проросійську позицію. Раніше її представник у Dota 2 перед матчем намалював на ігровій карті літеру "Z" – символ вторгнення в Україну.

Нагадаємо, російським командам заборонили виступати на чемпіонаті світу з CS.