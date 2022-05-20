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Український гросмейстер балотуватиметься в президенти ФІДЕ

Сьогодні 17:24 306 0
Українець може очолити ФІДЕ
Український гросмейстер балотуватиметься в президенти ФІДЕ
#ФІДЕ, #Андрій Баришполець

Джерело - Чемпіон.

Український гросмейстер Андрій Баришполець висунув свою кандидатуру на пост президента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ).

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Наступний конгрес ФІДЕ відбудеться цьогоріч із 31 липня до 9 серпня в індійському місті Ченнаї. Водночас засідання Генеральної Асамбеї, під час якого й визначать нового голову федерації, відбудеться 7-8 серпня.

Подати свою кандидатуру на прийдешні вибори президента можна до 7 червня. При цьому серед вимог до претендентів немає обмежень щодо країн, які представляють кандидати, тобто у виборах можуть взяти громадяни Білорусі та РФ.

Наразі ФІДЕ очолює росіянин Аркадій Дворкович. Він став президентом федерації у 2018 році. Однак із 2008 до 2012 Дворкович був помічником президента РФ Дмитра Мєдвєдєва, а з 2012 до 2018 року нинішній очільник ФІДЕ обіймав посаду заступника голови уряду РФ. Тоді уряд росії очолював так само Мєдвєдєв.

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