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Мельбурн прийме чемпіонат світу з плавання на короткій воді

Вчора 22:14 171 0
Турнір забрали у росії
Мельбурн прийме чемпіонат світу з плавання на короткій воді
Фото - gettyimages

Джерело - suspilne.media.

Наступний чемпіонат світу з плавання на короткій воді отримав нового господаря.

Про це повідомила пресслужба Міжнародної федерації водних видів спорту (FINA).

Чемпіонат світу з плавання в 25-метровому басейні 2022 року мало прийняти російське місто Казань. Проте після розгортання повномасштабної війни проти України FINA відібрала в росії право на проведення міжнародних змагань, а також заборонила участь російських спортсменів у турнірах.

Замість Казані чемпіонат відбудеться в австралійському Мельбурні. Змагання триватимуть з 13 до 18 грудня 2022 року.

Мельбурн уперше прийматиме подібний турнір. Раніше в цьому місті проходив чемпіонат світу на довгій воді 2007 року, а також низка етапів Кубка світу. Крім того, Австралія приймала "великі" чемпіонати світу в 1991 і 1998 роках.

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