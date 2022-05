Фінали турнірів PGL Major Antwerp та ESL One Stockholm Dota Major вже на цих вихідних! Заряджай на фінали Мейджорів!

Джерело - Чемпіон.

Фінали одразу двох мейджорів з CS:GO та Dota 2 відбудуться у неділю 22 травня!

У Бельгії триває турнір з СS:GO PGL Major Antwerp 2022, де 24 команди розіграють 1млн.$! На думку кіберспортивних аналітиків українська команда NAVI має найвищі шанси на перемогу у Мейджорі. Гравець “Народжених перемогати” Валерій b1t Ваховських вже посів перше місце з персонального рейтингу серед учасників за результатами перших двох етапів турніру. Експерти прогнозують, що у фіналі турніру зустрінуться саме NAVI та команда Team Spirit, яка вже встигла здивувати вболівальників. Але СS:GO динамічна та непередбачувана гра, тому слідкуємо за турніром, чекаємо на оголошення команд, які дійдуть до фіналу, а власний прогноз на результати матчів плей-офф та на самого переможця PGL Major Antwerp можна зробити на платформі Parimatch.

Одночасно у Стокгольмі проходить й ESL One Stockholm Dota Major 2022, на якому учасники розіграють 500 тис. $ та 530 DPC. Не обійшлось без несподіванок - чемпіони The International 10 команда Team Spirit поступилась beastcoast у першому раунді нижньої сітки плей-офф та покинула турнір. Враховуючи відсутність учасників з Китаю, які не змогли приїхати на турнір через жорсткий локдаун, а також численні заміни в командах, результат ESL One Stockholm Dota Major 2022 обіцяє бути непередбачуваним і можливо скоро ми будемо обговорювати нових зірок кіберспорту. Більш того, раніше кіберспортивні організації оголосили, що на кіберспорт у Східній Європі чекають сильні зміни одразу після Мейджорів.

Зробити власний прогноз на результати турнірів та додати драйву до перегляду можна на платформі Parimatch! Заряджай на фінали Мейджорів!