Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 13:53 60769
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 15:57 300819
Промоутер Камбососа: Ми хотіли побитися з Ломаченком, тому цей бій досі можливий
Сьогодні 15:54 128
Рух U-19 зіграє в Юнацькій лізі УЄФА
Сьогодні 15:18 173
Міністр молоді та спорту: Продивус вчинив цинічно і неприпустимо
Сьогодні 14:49 414
Сампдорія прийняла рішення щодо майбутнього Супряги
Сьогодні 14:09 371
МОК офіційно позбавив росію срібної медалі Олімпіади-2014 у жіночій естафеті
Сьогодні 12:09 332
Призер чемпіонату Європи загинув під Харковом
Сьогодні 11:39 362
Алієв: Нині я перебуваю не в теробороні, а у ЗСУ
Сьогодні 10:39 550
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 08:33 11132
Прямі трансляції

Фінали турнірів PGL Major Antwerp та ESL One Stockholm Dota Major вже на цих вихідних! Заряджай на фінали Мейджорів!

Сьогодні 13:45 180 0
Фінали турнірів PGL Major Antwerp та ESL One Stockholm Dota Major вже на цих вихідних! Заряджай на фінали Мейджорів!

Джерело - Чемпіон.

Фінали одразу двох мейджорів з CS:GO та Dota 2 відбудуться у неділю 22 травня! 

У Бельгії триває турнір з СS:GO PGL Major Antwerp 2022, де 24 команди розіграють 1млн.$! На думку кіберспортивних аналітиків українська команда NAVI має найвищі шанси на перемогу у Мейджорі. Гравець “Народжених перемогати” Валерій b1t Ваховських вже посів перше місце з персонального рейтингу серед учасників за результатами перших двох етапів турніру. Експерти прогнозують, що у фіналі турніру зустрінуться саме NAVI та команда Team Spirit, яка вже встигла здивувати вболівальників. Але СS:GO динамічна та непередбачувана гра, тому слідкуємо за турніром, чекаємо на оголошення команд, які дійдуть до фіналу, а власний прогноз на результати матчів плей-офф та на самого переможця  PGL Major Antwerp можна зробити на платформі Parimatch.

Одночасно у Стокгольмі проходить й ESL One Stockholm Dota Major 2022, на якому учасники розіграють 500 тис. $ та 530 DPC. Не обійшлось без несподіванок - чемпіони The International 10 команда Team Spirit поступилась beastcoast у першому раунді нижньої сітки плей-офф та покинула турнір. Враховуючи відсутність учасників з Китаю, які не змогли приїхати на турнір через жорсткий локдаун, а також численні заміни в командах, результат ESL One Stockholm Dota Major 2022 обіцяє бути непередбачуваним і можливо скоро ми будемо обговорювати нових зірок кіберспорту. Більш того, раніше кіберспортивні організації оголосили, що на кіберспорт у Східній Європі чекають сильні зміни одразу після Мейджорів.

Зробити власний прогноз на результати турнірів та додати драйву до перегляду можна на платформі Parimatch! Заряджай на фінали Мейджорів! 

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 300819
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 60769
Луческу: Перехід Миколенка в Евертон врятував бюджет Динамо Луческу: Перехід Миколенка в Евертон врятував бюджет Динамо 2499
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 11132
Евертон - Крістал Пелес - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - Крістал Пелес - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 9379
Збірна США розгромила Велику Британію, Канада переграла Казахстан. Результати ЧС-2022 Збірна США розгромила Велику Британію, Канада переграла Казахстан. Результати ЧС-2022 1465
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 7791 5
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 35009
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 19892
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 43038
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 20173 3
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 174301 6