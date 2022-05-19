Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи

Турнір стартує 28 травня

В албанські Тирані відбудеться чемпіонат Європи з важкої атлетики.

Україну представлять 22 спортсмени, з яких троє – чинні чемпіони Європи.

До складу жіночої команди увійшло 12 спортсменок: Ангеліна Ломачинська (49 кг), Каміла Конотоп, Світлана Самуляк (обидві – 55 кг), Аліна Захарченко, Ольга Івженко (обидві – 59 кг), Марія Гангур, Марія Тимощук (обидві – 64 кг), Ірина Деха, Аліна Марущак (обидві – 81 кг), Валентина Кісіль, Анастасія Манєвська (обидві – 87 кг), Кристина Бородіна (+87 кг).

Чоловічу команду представить 10 атлетів: Дмитро Вороновський (55 кг), Віталій Смочек (73 кг), Максим Домбровський, Руслан Кожакін (обидва – 89 кг), Олексій Хандусь, Антон Сердюков (обидва – 96 кг), Євгеній Янцевич, Ілля Москаленко (обидва – 102 кг), Богдан Гоза (109 кг), Олег Ганзенко (+109 кг).

Нагадаємо, Марущак - чемпіонка світу з важкої атлетики.