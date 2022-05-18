Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 19:07 59840
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 08:05 9438
Збірна України переграла Емполі у контрольному матчі
Вчора 23:23 818
Суркіс: Я не буду розпродувати Динамо
Вчора 21:12 562
Суркіс окреслив майбутнє Луческу у Динамо
Вчора 20:12 924
Кличко: Усик частину гонорару за бій з Джошуа віддасть на підтримку армії
Вчора 19:46 435
Історія дня. Як одіозний колаборант продовжує служити росії
Вчора 17:10 6730
Двоє гравців збірної України пропустять матч з Шотландією
Вчора 16:43 1142
Забарний зацікавив клуби АПЛ
Вчора 16:13 680
Де Дзербі може очолити Болонью
Вчора 15:44 354
Прямі трансляції

Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 18 травня

Сьогодні 08:37 495 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 18 травня

Джерело - Чемпіон.

Розпочалась вісімдесят четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог здійснює вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку, вживає заходів для посилення наступального угруповання. 

На інших напрямках основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих раніше рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій, поповнені запасів, а також намагається покращити своє тактичне положення.

Російські загарбники продовжують завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на всій території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Зберігається загроза завдання з території білорусі ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої Держави.

Для демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони України противник продовжує утримання у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи збройних сил російської федерації. В окремих районах противник посилює систему протиповітряної оборони та інженерного обладнання позицій.

Ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та об’єктів цивільної інфраструктури у прикордонних населених пунктах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку противник зосередився на утриманні займаних позицій та недопущенні подальшого просування наших військ. Агресор здійснює артилерійські обстріли населених пунктів Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник. 

На Слов’янському напрямку ворог здійснює наступ на населений пункт Довгеньке. Для підтримки наступальних дій у визначеному районі розгорнуто підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

З метою здійснення логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, агресор переміщує з території російської федерації озброєння та військову техніку. 

На Донецькому напрямку ворог продовжує наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. 

На Лиманському напрямку противник вів наступ з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Дробишеве та блокування Лиману з півночі. 

На Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках, для авіаційної підтримки наступальних дій, агресор зосередив у Луганській області до п’ятнадцяти вертольотів.

У Маріуполі основні зусилля ворог зосереджує на блокуванні наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. Продовжує завдавати артилерійських та авіаційних ударів.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог посилює угруповання військ для проведення наступу на напрямку Пологи – Оріхів. 

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій. Здійснює вогневий вплив на підрозділи наших військ.

На Миколаївському напрямку для вогневого ураження наших військ російські окупанти розгорнули на вогневих позиціях до десяти батарей реактивної та до восьми - ствольної артилерії. 

На Криворізькому напрямку російські війська проводили демонстративні дії з метою сковування українських військ, вдосконалювали інженерне обладнання і поповнювали запаси.

На Бессарабському напрямку обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою і суттєвих змін не зазнала. 

Кораблі чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку. 

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ було уражено десять БпЛА оперативно-тактичного рівня, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили один БпЛА та чотири крилатих ракети. 

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено три танки, три артилерійські системи, шість одиниць бойової броньованої техніки та сім автомобілів противника. 

Разом переможемо! Слава Україні!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліверпуль - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Ліверпуль - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 3158
Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ 4835
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 9438
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 59840
Історія дня. Як одіозний колаборант продовжує служити росії Історія дня. Як одіозний колаборант продовжує служити росії 6730
Айнтрахт - Рейнджерс - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Айнтрахт - Рейнджерс - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 3183
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 80176
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 20659
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 22839
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 11736
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 38585
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 15329 5