В Україні достроково завершили чемпіонати з волейболу

Виконком ГО ФВУ затвердив рішення про дострокове завершення чоловічих та жіночих змагань в Україні сезону 2021/22.

Про це повідомляє ФВУ.

Було прийнято рішення визначити чемпіонів та призерів за результатами першого етапу без врахування матчів півфіналів, плей-оф та фіналів. Те ж саме стосується розподілу єврокубкових місць.

У чоловіків золоті нагороди виборов клуб Епіцентр-Подоляни. На другому місці Барком-Кажани, бронза у Дніпро-Прометей.

У жінок чемпіоном вдруге став Прометей. Срібло здобув Хімік, а бронзу – Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ.

У жіночій Вищій лізі-Дмарт призери розподілилися таким чином: Академія “Прометей — переможець турніру, на другому місці Полісся-2-ШВСМ, бронзові нагороди отримав Університет-ШВСМ.

Чемпіонати України серед чоловічих колективів Вищої, Першої та Другої ліг-Дмарт завершено без визначення переможців і призерів. Така ж участь спіткала й жіночу Першу лігу-Дмарт.