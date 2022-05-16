Магучіх: Наші воїни – це приклад нескореності і сили для всього світу

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх закликала підтримати українських захисників.

Про це спортсменка розповіла в Instagram.

"Нашою великою спортивною родиною ми зробили відео в підтримку нездоланного українського духу #savemariupol.

Ми пам’ятатимемо кожне місто, село, яке знаходиться на фронті бойових дій або в окупації – зараз це центр сили і міцності українського народу, ці люди стійко тримають оборону своїм незламним духом.

Наші воїни – це супергерої не тільки нашої країни, а ще й приклад нескореності і сили для всього світу.

"І коли ти хочеш здатися, бо все тріснуло як кришталь гадай лише одне: АЗОВСТАЛЬ. (автор Анастасія Конюшкевич)

Ми не забудемо кожного, кого забрала ця війна, кого забрали ці безжалісні покидьки.

Неможливо описати нашу вдячність воїнам, волонтерам, рятувальникам, лікарям: всім людям, які докладають зусилля задля нашої перемоги.

Ми Україна, ми єдині, ми непереможні.

На цьому відео спортсмени з різних куточків України – це Маріуполь, Донецьк, Луцьк, Дніпро, Харків, Бровари, Ірпінь, Київ, Львів, Біла Церква, Чернігів, Суми, Миколаїв, Запоріжжя, Одеса, Херсон, Івано-Франківськ, Миколаїв, Львів, Вінниця, Бахмут.

Багато наших спортсменів пішли воювати, стали волонтерами – всі вони докладають максимум зусиль задля нашої перемоги.

Підтримуйте українську армію.

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Слава Україн, – написала Магучіх.