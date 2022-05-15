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Україна здобула 8 нагород у 13-й день Дефлімпіади-2021

Сьогодні 12:54 112 0
Україна здобула 8 нагород у 13-й день Дефлімпіади-2021

Джерело - paralympic.org.ua.

У бразильському Кашіас-ду-Сулі продовжуються Дефлімпійські ігри-2021.

У тринадцятий змагальний день українці завоювали 8 нагород - 5 золотих, 2 срібні та 1 бронзову.

На рахунку нашої команди 137 нагород - 61 золота, 38 срібних та 38 бронзових. За показником здобутих медалей, і за кількістю золота Україна йде одноосібним лідером у медальному заліку.

Золоті нагороди здобула чоловіча команда у спортивному орієнтуванні, Анатолій Червоненко - у боротьбі (до 86 кг), Анастасія Сидоренко - у легкій атлетиці (біг на 800 м), Володимир Данильченко - у потрійному стрибку, жіноча команда перемогла у естафеті (4х400 м).

Срібло у боротьбі здобув Микита Латюк (до 92 кг), Руслана Муравська - у стрибках у висоту.

Сергій Драган став бронзовим призером з боротьби (до 125 кг).

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