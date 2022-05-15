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Україна перемогла на Євробаченні-2022

Сьогодні 08:06 55 0
Гурт Kalush Orchestra здобув перемогу завдяки голосуванню глядачів
Україна перемогла на Євробаченні-2022

Джерело - Чемпіон.

Український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania переміг на конкурсі Євробачення 2022, який відбувся у Турині.

Учасники від нашої країни стали переможцями голосування глядачів, набравши 439 бали, що стало рекордом конкурсу для цього типу голосування. Також Kalush Orchestra потрапили до ТОП-5 за підсумками голосування професійного журі, набравши 192 очки. 

Таким чином, набравши в сумі 631 бал, Україна посіла перше місце на Євробаченні, випередивши Велику Британію на 165 пунктів.

Результати голосування:

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