Гурт Kalush Orchestra здобув перемогу завдяки голосуванню глядачів

Джерело - Чемпіон.

Український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania переміг на конкурсі Євробачення 2022, який відбувся у Турині.

Учасники від нашої країни стали переможцями голосування глядачів, набравши 439 бали, що стало рекордом конкурсу для цього типу голосування. Також Kalush Orchestra потрапили до ТОП-5 за підсумками голосування професійного журі, набравши 192 очки.

Таким чином, набравши в сумі 631 бал, Україна посіла перше місце на Євробаченні, випередивши Велику Британію на 165 пунктів.

Результати голосування: