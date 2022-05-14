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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 14 травня

Сьогодні 07:28 757 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 14 травня

Джерело - Чемпіон.

Розпочалась вісімдесята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. 

Основна мета – встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської і Херсонської областей та забезпечення стійкості сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом.

Російський агресор продовжує бойові дії у Східній операційній зоні, здійснює вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Зберігається загроза завдання ворогом ракетно-бомбових ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. До семи батальйонів зі складу збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону. Продовжується вивезення військової техніки та майна збройних сил російської федерації з території республіки білорусь.

На Сіверському напрямку противник забезпечує посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. 

На Харківському напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на забезпеченні відведення своїх військ від міста Харків, утриманні зайнятих позицій та маршрутів постачання. 

На Слов’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Довгеньке, Долина та Гусарівка.

Російські окупанти проводили повітряну розвідку із використанням БпЛА “Орлан-10” в районах населених пунктів Ізюм, Капітолівка та Діброва Харківської області.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог застосовував міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію з метою завдання максимальних втрат підрозділам Сил оборони, виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд.

Крім того, противник намагається покращити тактичне положення у районах населених пунктів Комишуваха, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка і Побєда. Успіху не має.

В місті Маріуполь ворог продовжує блокування наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів.

На Запорізькому напрямку, з метою утримання захопленої території, відзначаються підготовчі заходи до побудови окупантами багатоешелонованої оборони.

На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Противник продовжує обстріли позицій наших військ із мінометів та ствольної артилерії. 

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено пʼять танків, пʼять артилерійських систем, шість одиниць бойової броньованої техніки та сім автомобілів противника.

Підрозділами протиповітряної оборони збито три безпілотних літальних апарати типу “Орлан-10”.

Разом переможемо! Слава Україні!

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