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Російського картингіста дискваліфікували за нацистське вітання

Сьогодні 20:15 88 0
Російський гонщик виступав під італійським прапором у чемпіонаті Європи
Російського картингіста дискваліфікували за нацистське вітання
#ФІА

Джерело - Racefans.net.

ФІА винесла рішення у справі російського картингіста Артема Северюхіна.

Про це повідомляє Racefans.net.

Російський гонщик виступав під італійським прапором на чемпіонаті Європи з картингу. Після перемоги у Портімані росіянин показав нацистський жест під час церемонії нагородження.

У ФІА зробили висновок, що Северюхін своїми діями порушив відразу п'ять пунктів спортивного регламенту - і в тому числі завдав моральну шкоду Федерації.

За рішенням ФІА Северюхін був дискваліфікований з португальського етапу - що технічно не має для гонщика жодного значення, оскільки після інциденту Северюхін більше не брав участі в етапах чемпіонату.

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