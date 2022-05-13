Російського картингіста дискваліфікували за нацистське вітання

Джерело - Racefans.net.
ФІА винесла рішення у справі російського картингіста Артема Северюхіна.
Про це повідомляє Racefans.net.
Російський гонщик виступав під італійським прапором на чемпіонаті Європи з картингу. Після перемоги у Портімані росіянин показав нацистський жест під час церемонії нагородження.
У ФІА зробили висновок, що Северюхін своїми діями порушив відразу п'ять пунктів спортивного регламенту - і в тому числі завдав моральну шкоду Федерації.
За рішенням ФІА Северюхін був дискваліфікований з португальського етапу - що технічно не має для гонщика жодного значення, оскільки після інциденту Северюхін більше не брав участі в етапах чемпіонату.