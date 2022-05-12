Ядов: Мрія мого дитинства - потрапити на Олімпіаду

Український дзюдоїст Богдан Ядов, який здобув золоту нагороду на чемпіонаті Європи, задоволений своїм виступом.

Про це заявив сам спортсмен.

"Перемога була особливою, тому що я усвідомлював, що наразі найголовніше - перемога нашої країни у війні, і я дуже хотів у такий важкий час підняти прапор України, та щоб наш гімн почули у всьому світі! Думав про те, щоб своїм успіхом на татамі покращити настрій людям та показати, що Україна потужна в усіх напрямках!

22-го лютого ми прилетіли на збір до Іспанії й розпочали перший етап підготовки до чемпіонату Європи, але 24-го лютого росія напала на нашу Батьківщину… Перші години я просто не міг повірити, в мене в Києві залишилась вагітна дружина, я безмежно вдячний своїм батькам, вони відразу приїхали до Києва та забрали її до Кривогу Рогу. Звісно тренуватися було неможливо, але через декілька днів нас зібрав головний тренер Віталій Вікторович Дуброва і сказав, що ми можемо виступати і продовжити підготовку. Також він зауважив, що хто залишається, має тренуватися на тисячу відсотків - ми мусимо перемагати та прославляти Україну!

Далі розпочинається олімпійський відбір, мрія мого дитинства - потрапити на Олімпіаду і я продовжую йти до неї! Звичайно, зараз я найбільше бажаю, щоб в нашій країні знову запанував мир, щоб люди повернулися додому. В мене у вересні має народитися дитина, я мрію, що вона не побачить всього цього жахіття", - зазначив Ядов.