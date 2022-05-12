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ESL One Stockholm Dota Major 2022: шанси команд на перемогу та українці на турнірі

Сьогодні 14:05 151 0
ESL One Stockholm Dota Major 2022: шанси команд на перемогу та українці на турнірі

Джерело - Чемпіон.

12 травня стартують матчі ESL One Stockholm Dota Major 2022. Турнір проходитиме до 22 травня у столиці Швеції на майданчику Hovet Arena. 14 команд змагатимуться за призовий фонд $500 тис. та 3530 DPC.

Стокгольмський мейджор обіцяє бути непередбачуваним. Слідкувати за результатами матчів та додати драйву до перегляду можна на платформі Parimatch

На мейджорі братимуть участь троє українців: переможці The International Yatoro та Mira у складі Team Spirit, а також Yuragi у складі команди OG. Українці Bignum та Cema з команди Mind Games не зможуть взяти участь у турнірі, оскільки не можуть виїхати з України через воєнний стан, запроваджений у зв'язку з військовою агресією росії. Українських кіберспортсменів замінять гравці PuckChamp Astral та Dukalis. Обидва гравці приєднаються до Mind Games лише на період Стокгольмського мейджору.

Також на турнірі не братимуть участь 4 команди з Китаю – їхня участь стала неможливою через спалах коронавірусу та жорсткий локдаун у Шанхаї та інших великих містах.

Аналітики пророкують перемогу на ESL One Stockholm 2022 чинним чемпіонам The International – Team Spirit. Також хороші шанси у команд Tundra та Team Liquid. Проте враховуючи усі зміни, Стокгольмський мейджор може здивувати вболівальників й не виключено, що за підсумками турніру ми будемо обговорювати нових зірок кіберспорту. Власний прогноз на результати турніру роби на платформі Parimatch. Заряджай на Мажор! 

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