Легендарний велосипедист оголосив про завершення кар'єри

Нібалі піде на пенсію наприкінці сезону

Джерело - Чемпіон.

Легендарний італійський велогонщик Вінченцо Нібалі вирішив завершити свою кар'єру наприкінці нинішнього сезону.

Про це повідомляє Cyclingnews.

37-річний гонщик Астани зробив це сьогодні після фінішу п'ятого етапу Джиро д’Італія у його рідному місті, Мессіні:

"У своєму рідному місті, Мессіні, я хочу оголосити, що це моя остання Джіро та мій останній сезон у професіоналах", - сказав Нібалі.

Нібалі вважається одним із найвидатніших велогонщиків 21-го століття. За свою кар'єру він двічі (у 2013 та 2016 роках) вигравав Джіро д’Італія, вигравав Тур де Франс-2014 та Вуельту-2010. Завдяки цьому він став одним із семи гонщиків в історії велоспорту, який за кар'єру вигравав усі три Гран тури.

Також Нібалі є переможцем низки легендарних одноденок: Мілан - Сан Ремо-2018, та Ломбардії 2015 та 2017 років. Двічі (у 2014 та 2015 роках) ставав чемпіоном Італії та вигравав Тіррено - Адріатико-2013.