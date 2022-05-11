Амосов: Зараз я відновлюю свою форму і хочу повернутися

Джерело - xsport.ua.
Чемпіон Bellator Ярослав Амосов (26-0) після припинення обстрілів в Ірпені намагається повернути свою спортивну форму.
Про це заявив сам боєць.
"Зараз я відновлюю свою форму. Я хочу повернутися. Хочу, щоб вся наша країна повернулася до колишнього життя, і я хочу захистити свій пояс.
Україна після закінчення війни? Для кожного громадянина України вона буде виглядати як найкраща країна у світі, найкрасивіша і найулюбленіша", - зазначив Амосов.
Нагадаємо 13 травня українець повинен був провести захист титулу проти Майкла Пейджа, але знявся через повномасштабне вторгнення росіян, які зруйнували його рідний Ірпінь.