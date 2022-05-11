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Амосов: Зараз я відновлюю свою форму і хочу повернутися

Сьогодні 17:56 135 0
Амосов: Зараз я відновлюю свою форму і хочу повернутися
#Ярослав Амосов

Джерело - xsport.ua.

Чемпіон Bellator Ярослав Амосов (26-0) після припинення обстрілів в Ірпені намагається повернути свою спортивну форму. 

Про це заявив сам боєць.

"Зараз я відновлюю свою форму. Я хочу повернутися. Хочу, щоб вся наша країна повернулася до колишнього життя, і я хочу захистити свій пояс.

Україна після закінчення війни? Для кожного громадянина України вона буде виглядати як найкраща країна у світі, найкрасивіша і найулюбленіша", - зазначив Амосов.

Нагадаємо 13 травня українець повинен був провести захист титулу проти Майкла Пейджа, але знявся через повномасштабне вторгнення росіян, які зруйнували його рідний Ірпінь.

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