Амосов: Зараз я відновлюю свою форму і хочу повернутися

Чемпіон Bellator Ярослав Амосов (26-0) після припинення обстрілів в Ірпені намагається повернути свою спортивну форму.

Про це заявив сам боєць.

"Зараз я відновлюю свою форму. Я хочу повернутися. Хочу, щоб вся наша країна повернулася до колишнього життя, і я хочу захистити свій пояс.

Україна після закінчення війни? Для кожного громадянина України вона буде виглядати як найкраща країна у світі, найкрасивіша і найулюбленіша", - зазначив Амосов.