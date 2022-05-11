Горуна: Кравчук заклав фундаменти всіх державницьких проблем залежності від росії

Бронзовий призер Олімпійських ігор із карате Станіслав Горуна відреагував на смерть першого президента України Леоніда Кравчука.

Про це розповів сам спортсмен у Facebook.

"Кравчук, кажуть, помер. Шкода, що так пізно.

Шкода, що не раніше, як став першим президентом України. Це не та людина, яка повинна була очолити і розвивати нашу незалежність.

Мудак, який заклав фундаменти всіх державницьких проблем залежності від росії, що зараз так дорого нам обходяться", - розповів Горуна.