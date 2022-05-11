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Горуна: Кравчук заклав фундаменти всіх державницьких проблем залежності від росії

Сьогодні 12:38 61 0
Горуна прокоментував смерть Кравчука
Горуна: Кравчук заклав фундаменти всіх державницьких проблем залежності від росії
#Станіслав Горуна, #Леонід Кравчук

Джерело - Чемпіон.

Бронзовий призер Олімпійських ігор із карате Станіслав Горуна відреагував на смерть першого президента України Леоніда Кравчука.

Про це розповів сам спортсмен у Facebook.

"Кравчук, кажуть, помер. Шкода, що так пізно.

Шкода, що не раніше, як став першим президентом України. Це не та людина, яка повинна була очолити і розвивати нашу незалежність.

Мудак, який заклав фундаменти всіх державницьких проблем залежності від росії, що зараз так дорого нам обходяться", - розповів Горуна.

Раніше повідомлялося, що помер перший президент України та акціонер Динамо Кравчук.

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