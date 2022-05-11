Горуна: Кравчук заклав фундаменти всіх державницьких проблем залежності від росії

Джерело - Чемпіон.
Бронзовий призер Олімпійських ігор із карате Станіслав Горуна відреагував на смерть першого президента України Леоніда Кравчука.
Про це розповів сам спортсмен у Facebook.
"Кравчук, кажуть, помер. Шкода, що так пізно.
Шкода, що не раніше, як став першим президентом України. Це не та людина, яка повинна була очолити і розвивати нашу незалежність.
Мудак, який заклав фундаменти всіх державницьких проблем залежності від росії, що зараз так дорого нам обходяться", - розповів Горуна.
Раніше повідомлялося, що помер перший президент України та акціонер Динамо Кравчук.