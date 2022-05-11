Ми народжені в Україні. І ми заряджені перемагати! – СЕО Паріматч Україна

Parimatch Ukraine та Олександр Усик звернулися до українців із потужним переможним закликом у новій спільній кампанії на підтримку України

Джерело - Чемпіон.

Українці – це нові супергерої. Ті, хто день за днем відкривають нові приховані суперсили та надможливості. Мужність, стійкість та сміливість української нації дивують весь світ, а єдністю захоплюються. Жителі країни всупереч обставинам власноруч створюють те, що силою не відібрати – перемогу вільної нації.

Parimatch Ukraine, перша легальна букмекерська компанія з українським корінням, та Олександр Усик, українській чемпіон з боксу у надважкій вазі, звернулися до всіх громадян України із потужним та переможним закликом – "Народжені в Україні – Заряджені перемагати".

"Ми знаємо, що Україна починається з кожного. І кожен робить все можливе для спільної перемоги: наші мужні воїни ведуть запеклі бої за Україну, сміливі волонтери допомагають у режимі 24/7 тим, кому це вкрай необхідно. Спортсмени беруть участь у благодійних матчах за мир та долучаються до гучних рекламних кампаній в підтримку нашої країни. Разом ми віримо та наближаємо перемогу. Бізнесу потрібно зберігати холодний розум, рівновагу та відповідальність перед країною. Боронити економічний та цифровий фронт", – зазначила Наталія Гілевич, СЕО Parimatch Ukraine.

Parimatch Ukraine – це український бізнес. Компанія пишається українським корінням та категорично засуджує військову агресію в бік України. Обов’язок національного бізнесу сьогодні: відновити роботу, дотримуватися всіх фінансових зобов’язань перед державою та підтримувати моральний дух наших громадян.

Parimatch – народжені в Україні. Заряджені перемагати!

