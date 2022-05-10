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Тараненко здобув 2 бронзи на ЧС серед юніорів

Сьогодні 20:12 166 0
Переможцем став іранець Юсефі Аліреза
Тараненко здобув 2 бронзи на ЧС серед юніорів
#Богдан Тараненко

Джерело - Чемпіон.

Українець Богдан Тараненко посів 3-тє місце на юніорському чемпіонаті світу з важкої атлетики у грецькому Геракліоні.

Тараненко змагався у ваговій категорії понад 109 кг.

У ривку українець узяв вагу 167 кг. У поштовху - 207 кг. Загальної суми за два види програми (374 кг) - вистачило для здобуття великої бронзи.

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Переможцем став іранець Юсефі Аліреза - 416 кг (177+239), срібло дісталося Мірхосілу Мірзабоєву з Узбекистану - 388 кг (176+212).

Україна завершила чемпіонат із чотирма великими медалями: бронза Тараненка, золото Максима Домбровсього й Богдана Гози та срібло Світлани Самуляк.

Загалом наша команда здобула 13 нагород.

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