Переможцем став іранець Юсефі Аліреза

Джерело - Чемпіон.

Українець Богдан Тараненко посів 3-тє місце на юніорському чемпіонаті світу з важкої атлетики у грецькому Геракліоні.

Тараненко змагався у ваговій категорії понад 109 кг.

У ривку українець узяв вагу 167 кг. У поштовху - 207 кг. Загальної суми за два види програми (374 кг) - вистачило для здобуття великої бронзи.

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Переможцем став іранець Юсефі Аліреза - 416 кг (177+239), срібло дісталося Мірхосілу Мірзабоєву з Узбекистану - 388 кг (176+212).

Україна завершила чемпіонат із чотирма великими медалями: бронза Тараненка, золото Максима Домбровсього й Богдана Гози та срібло Світлани Самуляк.

Загалом наша команда здобула 13 нагород.