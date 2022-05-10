Джерело - Чемпіон.
Українець Богдан Тараненко посів 3-тє місце на юніорському чемпіонаті світу з важкої атлетики у грецькому Геракліоні.
Тараненко змагався у ваговій категорії понад 109 кг.
У ривку українець узяв вагу 167 кг. У поштовху - 207 кг. Загальної суми за два види програми (374 кг) - вистачило для здобуття великої бронзи.
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Переможцем став іранець Юсефі Аліреза - 416 кг (177+239), срібло дісталося Мірхосілу Мірзабоєву з Узбекистану - 388 кг (176+212).
Україна завершила чемпіонат із чотирма великими медалями: бронза Тараненка, золото Максима Домбровсього й Богдана Гози та срібло Світлани Самуляк.
Загалом наша команда здобула 13 нагород.