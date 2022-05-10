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Терлюга: Справжні нацисти – росіяни

Сьогодні 12:28 107 0
Терлюга: Справжні нацисти – росіяни
#Анжеліка Терлюга

Джерело - Чемпіон.

Каратистка Анжеліка Терлюга назвала справжніх фашистів у 21-му столітті.

Про це розповіла сама спортсменка в Instagram.

"Справжні нацисти – росіяни. Важливо не просто пам'ятати про перемогу та влаштовувати щорічний парад, важливо шанувати та не допустити загибелі людей знову! А ви, жалюгідні виродки, прикриваючись своєю овечою пропагандою, вбиваєте мирних людей, гвалтуєте, крадете, знищуєте... забираєте життя та майбутнє наших дітей. Ми ніколи не забудемо цю війну і не пробачимо!

Мій улюблений дідусь згадував Другу світову та Голодомор до кінця своїх днів... розповідав страшні історії. От і я буду до кінця своїх днів пам'ятати про все і мої діти знатимуть, хто хотів знищити їхніх батьків!" - написала Терлюга.

Нагадаємо, Терлюга віддасть усі призові від перемоги на турнірі Karate 1-Premier League 2022 в Португалії на допомогу українцям.

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