Заспіваємо на всю Європу! Шанси Kalush Orchestra стати переможцем Євробачення 2022

Український гурт - фаворит Євробачення 2022

Джерело - Чемпіон.

Уже сьогодні, 10 травня в італійському Турині почнеться 66-й пісенний конкурс Євробачення 2022. Україну представлятиме гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania", яку лідер колективу Олег Псюк присвятив своїй мамі. За час повномасштабного вторгнення рф в Україну, пісня вже посіла високі місця у європейських хіт-парадах та стала трендом у TikTok.

Аналітики Parimatch Ukraine пророкують українцям впевнену перемогу у конкурсі. Перший легальний букмекер оцінює ймовірність перемоги гурту з України у рекордні 73%. Головними конкурентами українців на Євробаченні Parimatch Ukraine вважають учасників з Великобританії, Італії та Швеції. Заспіваємо на всю Європу!

Півфінали Євробачення пройдуть 10 та 12 травня, а гранд-фінал – 14 травня. Конкурс транслюватись на каналі UA:Культура та на діджитал платформах Суспільного мовлення.

Нагадаємо, що після повномасштабного російського вторгнення в Україну Європейський мовний союз позбавив росію права брати участь у Євробаченні 2022, а самих росіян – можливості голосувати за переможця конкурсу.