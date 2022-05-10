PGL Major Antwerp 2022 – Заряджай на Мажор!

Які шанси у NAVI на перемогу?

Джерело - Чемпіон.

Розпочався турнір PGL Major Antwerp 2022! За призовий фонд 1 000 000$ змагатимуться 24 команди, а переможець отримає 500 000 доларів! Турнір з CS:GO триватиме до 22 травня у Бельгії.

Останнім переможцем PGL Major є команда NAVI. У листопаді 2021 році у Стокгольмі команда здобула перемогу та 1 000 000$. Окрім того NAVI – єдиний клуб, який не пропустив жодного мейджора в історії!

Зараз в складі NAVI з CS:GO є три росіянина: Кирило Boombl4 Михайлов, Денис electronic Шарипов та Ілля Perfecto Залуцький. Організація NAVI прибрала з офіційного сайту російські прапори, які свідчили про громадянство гравців, а сам капітан команди Boombl4 прокоментував “Мені шкода, що частина моїх співвітчизників вірять телевізору…Зараз мейджор, а потім з клубом будемо вирішувати, як бути далі. Сподіваюсь на вашу підтримку на турнірі!”

Аналітики вважають фаворитами мейджора команди FaZe Clan, ENCE та власне Natus Vincere. Вони та ряд інших команд розпочнуть свої виспупи на мейджорі на стадії Legends.

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