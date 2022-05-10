Бех-Романчук виступить на першому етапі Діамантової ліги

Сезон Діамантової ліги стартує 13 травня у Досі,

Джерело - Чемпіон.

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук – єдина представниця України на першому етапі Діамантової ліги у 2022 році у Досі (Катар).

Бех-Романчук уперше на етапі Діамантової ліги виступить у потрійному стрибку, а не у своїй звичній дисципліні – стрибки у довжину.

У березні Бех-Романчук виграла "срібло" у потрійному стрибку на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні. Марина посіла друге місце із результатом 14.74 метра.

Змагання відбудуться 13 травня.

Раніше легкоатлетів з росії та білорусі відсторонили від чемпіонату Європи та Діамантової ліги.

Також Китай не прийме етапи Діамантової ліги.