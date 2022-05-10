Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
08.05.2022 18:36 56494
Усик - очолив рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії
Сьогодні 12:53 88
Заспіваємо на всю Європу! Шанси Kalush Orchestra стати переможцем Євробачення 2022
Сьогодні 12:16 107
Паралімпійська збірна України вийшла до півфіналу чемпіонату світу
Вчора 17:51 479
Зінченко - у збірній туру АПЛ за версією WhoScored
Вчора 17:39 391
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Вчора 14:16 10520
Де Дзербі розірве контракт з Шахтарем - ЗМІ
Вчора 11:37 615
Рейтинг WTA: Калініна повторила власний рекорд
Вчора 11:07 212402
Героям Слава! Фантастичний гол, гольові передачі та історичний дебют: знаковий вікенд для українського футболу
Вчора 10:23 574
Асист Маліновського допоміг Аталанті перемогти Спецію Коваленка: результати матчів Серії А
08.05.2022 23:45 802
Прямі трансляції

Бех-Романчук виступить на першому етапі Діамантової ліги

Сьогодні 10:25 193 0
Сезон Діамантової ліги стартує 13 травня у Досі,
Бех-Романчук виступить на першому етапі Діамантової ліги
Фото - gettyimages
#Марина Бех-Романчук, #Діамантова ліга

Джерело - Чемпіон.

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук – єдина представниця України на першому етапі Діамантової ліги у 2022 році у Досі (Катар).

Бех-Романчук уперше на етапі Діамантової ліги виступить у потрійному стрибку, а не у своїй звичній дисципліні – стрибки у довжину.

У березні Бех-Романчук виграла "срібло" у потрійному стрибку на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні. Марина посіла друге місце із результатом 14.74 метра.

Змагання відбудуться 13 травня.

Раніше легкоатлетів з росії та білорусі відсторонили від чемпіонату Європи та Діамантової ліги.

Також Китай не прийме етапи Діамантової ліги.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українську арбітриню в Новій Каховці примусово доставили до відділення поліції Українську арбітриню в Новій Каховці примусово доставили до відділення поліції 1277
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію 10520
У Реалі вражені грою Луніна в матчі з Атлетіко У Реалі вражені грою Луніна в матчі з Атлетіко 1522
Помер 11-разовий призер Паралімпіади Дубров Помер 11-разовий призер Паралімпіади Дубров 1333
Шевченко: Багато разів думав піти воювати за Україну Шевченко: Багато разів думав піти воювати за Україну 1140
Російський боєць ММА: Моє серце з Україною, путін вже мрець Російський боєць ММА: Моє серце з Україною, путін вже мрець 3589
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 5068
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 57942
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 11653
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 20490
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 28047 2
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 37726 1