Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор має бажання побитися з Чарльзом Олівейрою, який сьогодні переміг Джастіна Гейджи у першому раунді

Про це ірландець написав у Твіттері.

"Я не певен, що хочу скинути вагу. Мені й справді подобається бути як великий холодильник. Але я хотів би битися з бразильцем, сто відсотків! Я люблю Бразилію, і я непереможний у боях із бразильцями. Потрібно буде про це подумати", - написав Мак-Грегор.