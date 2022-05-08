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Мак-Грегор хоче побитися з Олівейрою

Сьогодні 12:17 74 0
Мак-Грегор хоче побитися з Олівейрою
#Конор Мак-Грегор, #Чарльз Олівейра

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор має бажання побитися з Чарльзом Олівейрою, який сьогодні переміг Джастіна Гейджи у першому раунді

Про це ірландець написав у Твіттері.

"Я не певен, що хочу скинути вагу. Мені й справді подобається бути як великий холодильник. Але я хотів би битися з бразильцем, сто відсотків! Я люблю Бразилію, і я непереможний у боях із бразильцями. Потрібно буде про це подумати", - написав Мак-Грегор.

Нагадаємо, Чендлер вирубив Фергюсона фантастичним ударом.

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