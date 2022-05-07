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Харлан поступилася на першому турнірі після Олімпіади

Вчора 22:07 246 0
Ольга Харлан вперше виступила на міжнародному рівні після Олімпіади-2020
Харлан поступилася на першому турнірі після Олімпіади
#Ольга Харлан

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонка Олімпійських ігор 2008 Ольга Харлан уперше виступила після провалу на Іграх-2020 у японському Токіо.

Українка в 1/8 фіналу етапу Кубка світу в Тунісі поступилась Сабіні Мартіс із Румунії. Таким чином на своєму першому за майже 9 місяців турнірі Харлан показала 11-й результат.

Відзначимо, що на шляху в 1/8 Харлан в 1/64-й не зазнала проблем із угоркою Ренатою Катоною (15:6), а у наступному бою українка перемогла турчанкк Нісанур Ербіл (15:7).

Раніше Харлан показала рідний район Миколаєва після обстрілів.

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